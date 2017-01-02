越南觀光客年增2成6 陸客居首位

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越南旅遊總局統計顯示，去年全年越南總共接待國際旅客1001萬2735人次，與前年相較成長26%，其中陸客最多，其次南韓、日本、美國，台灣旅客達50多萬人次，年增15.6%，居第5位。

據統計，去年從航空入境越南的國際旅客約826萬人次，從陸路入境的近147萬人次，海運入境的近28萬人次。

去年赴越南的中國大陸籍旅客最多，高達近270萬人次，其次南韓籍逾154萬人次，日本籍與美國籍分別達74萬人次與55萬人次，分居第3和第4。

去年赴越台灣觀光客達50萬7301人次，較前年成長15.6 %，排名第5。

統計也顯示，去年越南國內旅客約達6200萬人次，旅遊業收入約400.7兆越盾（約176億美元）。

專家表示，越南去年共接待國際旅客逾1001萬人次，遠超過所提出850萬人次的目標，顯示當地旅遊業迅速恢復與發展。

專家指出，越南今年起對入境的外國人試辦簽發電子簽證，將有助推動旅遊業進一步發展，赴越南的國際旅客將大幅增加。1060102

(中央社)