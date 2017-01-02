崔順實女兒鄭尤拉在丹麥被警方逮捕

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南韓媒體今天報導，據南韓警察廳消息人士透露，丹麥警方今天凌晨在當地逮捕了南韓總統閨蜜親信崔順實之女鄭尤拉。

南韓聯合新聞通訊社報導，現年21歲的鄭尤拉（Chung Yoo-ra）涉嫌走後門以「馬術專長生」身分不經考試就被梨花女子大學錄取。

南韓警察廳表示，國際刑警組織今天凌晨行文通報稱，丹麥警方於當地時間1日拘捕了鄭尤拉等4人。丹麥警方是根據線報，突襲丹麥境內1棟住宅後，以涉嫌非法滯留名義拘捕他們，其中包括2015年出生的鄭尤拉之子。

由於鄭女一直停留在海外拒不回南韓，負責調查總統親信門醜聞的南韓獨立檢察組日前已敦請南韓外交部註銷了鄭尤拉的護照，並請求法務部敦請國際刑警組織對鄭女發出紅色通緝令。

據報導，基於鄭尤拉已被丹麥警方拘捕，南韓法務部和檢察部門期盼丹麥警方早日將鄭尤拉驅逐出境，以便將她押解歸案。1060102

(中央社)