跨年霾難散 北京空汙橙色預警延長3天

我要評比

中國大陸北京市在嚴重霧霾中跨年，今天空氣雖略有改善，藍天再現，北京官方仍將原訂凌晨0時解除的空氣重汙染橙色預警延長3天，預計今晚汙染物擴散條件又將轉差。

這波「跨年霾」襲擊大陸華北地區前夕，北京市環境保護局2016年12月29日宣布，2016年12月30日凌晨0時至2017年1月2日凌晨0時啟動空氣重汙染橙色預警。

新華社報導，依中國環境監測總站和北京市環保監測中心的預報會商分析，北京市空氣重汙染應急指揮部1日晚間宣布，橙色預警將延續至5日凌晨0時，預計4日夜間前後空氣品質將逐步好轉。

北京市環保局官員表示，受弱冷空氣影響，北京2日白天空氣品質明顯改善，但3至4日汙染物擴散條件又轉趨不利，造成空氣汙染再次加重，預計將維持在中至重度汙染水準。

北京市氣象局官方微博「氣象北京」上午發文說，北京全市大部分地區能見度已好轉，白天較適宜開窗通風及從事戶外活動；夜間受偏南氣流影響，汙染物擴散條件再次轉差。

中國天氣網報導，華北南部、黃淮中西部等地3至4日預計出現輕至中度霾，局部地區有重度霾。

此外，上述部分地區夜間至上午時段將出現大霧，局部地區甚至會有能見度不到50公尺的特強濃霧。大陸中央氣象台今天繼續發布霾橙色和大霧橙色預警。1060102

(中央社)