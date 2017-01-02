個申免口試直接錄取 台大憂獨厚明星高中

大學招聯會試辦個人申請直接錄取免口試，家長質疑是「開後門條款」，台大憂心學校若只根據考生高中成績或書審資料來錄取，恐變獨厚明星高中或都會區。

大學招生委員會聯合會去年宣布，個人申請表現優異考生，各學系可自行決定直接錄取不用面（口）試，106學年先試辦1年，由各大學自行決定是否試辦及辦理方式，總招生名額以個人申請管道2成為上限。

全國十二年國教家長聯盟指出，申請入學的精神在於讓學生在考試以外的特質及能力有所發揮，口試是非常重要的一環，口試認真的科系，通常能利用口試了解學生的備審資料的真實性、學生的特殊才能是否如實、及學生對此科系是否有興趣等，這些都沒有透過真正的口試就無法了解。

家長聯盟表示，如果沒有口試，大學還是會以學測成績、在校成績等做為錄取標準，備審資料上的資歷也會重「量」不重「質」，變成走回頭路，把申請入學當考試分發辦，而直接錄取免口試根本就是「開後門」條款，給大學過多錄取特定學生的「空間」，也讓申請入學走向統一標準化。

台灣大學教務長郭鴻基也指出，台大個人申請一直堅持不將學測成績交給系所，只做來作為第一階段篩選，就是希望二階段甄試能採取獨立判斷、不要有先入為主的觀念，這樣才能招收到不一樣才能的學生，若系所拿到學測成績，就容易根據成績來評斷，而影響二階段甄試公平性。

對於個人申請免口試直接錄取的試辦方案，郭鴻基難以理解，「光看資料就能挑學生？又不是神仙」，他擔心最後只有兩種可能，一是學校把學測成績提供給學系，學系根據成績決定錄取誰，二是看考生高中成績或書審資料，但同樣的高中成績，大學多半會選好的學校，這樣就可能變成獨厚明星高中，比較會包裝審查資料的都會區學生也會比較有利。

郭鴻基指出，如果大學只想要學測成績很好的考生或是明星高中的考生，何必還要舉辦甄試，「還不如直接去高中挖人」，直接錄取免口試已經完全失去甄選入學的意義。1060102

(中央社)