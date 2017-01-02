陳仙梅真情告白沒嫁豪門 「我嫁了十足的好門」

陳仙梅完成婚宴後真情告白，直呼自己嫁的不是豪門，但嫁了好門。(翻攝自陳仙梅臉書)

陳仙梅昨補辦婚宴，老公單膝下跪輕聲補求婚，讓她感動不已。(萬星傳播提供)

8點檔人氣女星陳仙梅早在2014年與攝影師老公「印地安」低調登記結婚，更接連生了2個兒子Ryder和Mason，雖一家4口生活過得恬淡幸福，然耐不住陳爸一句：「我女兒又不是偷生的」，終於在昨天補上這久候3年的婚宴，老公現場輕聲補求婚，讓孩子的媽忍不住感動飆淚，場面溫馨甜蜜。

終於辦完婚宴，陳仙梅感觸良多，照慣例上臉書跟粉絲分享心裡話，表示自己是個低調的人，然後「遇到一個跟我一樣低調的人」，兩人不想大放紅色炸彈，因此「就是請幾個身邊瞞不住的好朋友吃吃飯，為了這個聚會，最近也真累壞我了」，除了婚宴，還得天天「一打二」照顧兒子，笑稱比拍戲還累，也跟沒邀請到的朋友們道歉，也直言：「一方面也覺得過日子遠比這一天重要」，也是顧慮了父母，才有今天的聚會。

陳仙梅在酒宴結束後，坐在35樓看夕陽，「好累，但覺得心是暖的」，真情告白：「我沒有嫁豪門，但我嫁了十足的“好門”」，透露老公相當溺愛、寵愛她，「家事他做，小孩他帶，還時時刻刻叫我去休息去睡覺」，陳仙梅笑說：「到手了，孩子都生了，沒露出馬腳，反而更疼我」，而看著每天讓自己忙碌疲累的小寶貝們，她真的感到無比幸福，非常希望把這份幸福，分享給大家，最後不忘烙話「明天我要大吃特吃」。

(中時電子報)