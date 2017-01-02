疑精神疾病女子 板橋住處墜5樓亡

我要評比

今（2）日上午9時許，新北市板橋區僑中一街48歲羅姓女子自住處5樓陽台墜落，全身多處骨折、臉部變形，緊急送往亞東醫院急救仍回天乏術。

羅女的女兒向警方表示，母親患憂鬱症長達15年，已2個月不再服藥，近期亦因吞嚥困難爆瘦10公斤，精神狀態十分不穩定。警方初步判定為自殺，確實原因仍待檢察官相驗。

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(中時)