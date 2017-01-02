土耳其夜店恐攻 男子護照擋子彈保1命

我要評比

土耳其伊斯坦堡高檔夜店Reina元旦凌晨遭歹徒持槍攻擊釀39死，美國官員也稱是恐怖攻擊，為2017年首起恐攻。有倖存者表示，多虧護照擋子彈讓他幸運逃過一劫。

土耳其NTV電視台報導，歹徒在7分鐘期間開了120到180發子彈，許多跨年狂歡民眾為了逃命，驚慌躍入店外博斯普魯斯海峽（Bosphorus）冰冷海水中。

根據法新社，來自黎巴嫩的倖存者艾斯馬（Francois al-Asmar）告訴黎巴嫩廣播公司（LBC）：「放在心臟附近位置的護照救了我一命。」

目擊者圖克（Yunis Turk）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們當時玩得很開心。一開始以為是有人打架，後來出現很多槍聲。」

「聽到槍聲後，大家開始逃往露臺，我們也逃跑。我旁邊有人中槍倒地。我們逃開躲在沙發下。」

CNN報導，美國官員稱這是恐攻；聯合國安全理事會也譴責「這起令人髮指且野蠻的恐怖攻擊」。

夜店外可見擺滿致哀的蠟燭和鮮花，夜店臉書（Facebook）網頁大頭照改成全黑以示哀悼。老闆柯卡斯蘭（Mehmet Kocarslan）寫道：「我們的心在淌血。」

土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，警方和情報單位正在拚湊線索，很快會公布消息。不過他沒有點名任何特定團體，目前也無人出面宣稱犯案。

被視為親近非法庫德工人黨（PKK）的菲拉特通訊社（Firat News Agency）引述PKK領袖卡拉伊蘭（Murat Karayilan）說法報導，稱沒有庫德族勢力介入這起攻擊。（譯者：中央社盧映孜）1060102

(中央社)