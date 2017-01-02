黃安遭刪文 怒嗆「幕後那隻髒手拿開！」

黃安批王菲走音，演唱會還賣這麼貴。(圖／翻攝自黃安微博)

黃安遭刪文，怒再發第2篇。(圖／翻攝自黃安微博)

黃安元旦在微博發文，批王菲走音，演唱會門票還賣那麼貴，沒想到卻被微博刪文，讓他氣得再發文，「幕後那只髒手拿開」。

王菲再開唱褒貶不一，黃安也發文要她學學鳳飛飛，復出開唱音準、氣息、咬字就跟唱片一樣，而她走音票價還賣誇張貴，直言「根本是社會把妳寵壞。」

沒想到發文沒多久就被微博刪文，讓他怒發第2篇，「我說的沒錯，這個社會都把王菲寵成了王貴妃啦！」還要幕後那只髒手拿開。

(中時電子報)