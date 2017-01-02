MLB》紅襪先發存隱憂 再找回巴克霍茲？

紅襪四、五號先發隱憂多，美媒建議找回巴克霍茲。(美聯社資料照)

紅襪上賽季季後，大動作迎回前白襪王牌賽爾加盟，與原有的普萊斯、波塞洛，組成可怕的「三巨投」輪值，然而競逐第四、第五號先發的史帝芬萊特等三人，皆有傷痛史，為穩定局勢，美媒建議球團應考慮再補先發，其中一個目標，就是兩周前才被送走的巴克霍茲。

紅襪去年季後先用四名頂級新秀，從白襪迎來賽爾，先發輪值堪稱豪華，然而把效力10季的巴克霍茲，送到費城人交換一名中階級的農場新秀，卻挨批此舉相當不智，如今紅襪萊特等人皆有傷在身，《ESPN》歐尼(Buster Olney)認為，紅襪應考慮找回他助拳。

為何有此一說？歐尼指出，原本預期扛起後段輪值的投手，E.羅瑞葛茲有膝蓋問題，波莫倫茲和萊特也都有傷痛史，如此看來，紅襪應還需要一名穩定的先發投手，而其中一個選項就可以考慮巴克霍茲。不過，儘管他還沒正式披上費城人球衣，但紅襪兩周前才下定決心送走他，找他回鍋機率並不太大。

(中時電子報)