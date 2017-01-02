嘉明湖5日起靜山期 休養生息
天使的眼淚、嘉明湖5日起開始「封山」，暫停山屋及當日往返申請，讓自然生態和動物休養生息，預計3月底再度開放。
林務局台東林管處表示，嘉明湖國家步道位於關山野生動物重要棲息地內，每年1月5日至3月31日為靜山期，靜山期間有關嘉明湖國家步道及沿途向陽山屋、嘉明湖山屋及嘉明湖營地將全線封閉，並暫停山屋及當日往返等各項申請。
不過，位於向陽森林遊樂區旁的向陽營地則正常開放提供申請。
台東林管處表示，往年嘉明湖國家步道遊客人數密集於假日進入，對生態環境造成衝擊，今年因進行遊客總量管制，每日核准開放176人進入，雖已分散遊客對環境衝擊，但垃圾量卻未減少，遊客將大量廚餘隨意傾倒山屋周邊，吸引黑熊頻頻進入山屋覓食。
為避免類事件再度發生，林管處除於山屋周邊裝設紅外線攝影機進行監測，也擬訂台灣黑熊注意事項，提供民眾對黑熊行為及生態習性之認識，遇見黑熊的自我保護方法。
台東林管處呼籲山友，避免黑熊的方法就是不要隨意傾倒廚餘並確實將廚餘、食物、包裝袋（罐）打包帶下山。
1至3月靜山期間，山屋清潔團隊會對步道及山屋周邊垃圾（含廚餘）進行徹底清除，以杜絕台灣黑熊對人類食物依賴。
有關後續步道開放及黑熊注意事項等相關訊息，將公告於嘉明湖國家步道http://jmlnt.forest.gov.tw；台灣山林悠遊網http://recreation.forest.gov.tw。如有山屋及入山相關諮詢，請於上班時間電洽台東林區管理處 (089-324121轉705、713、715)。1060102
(中央社)
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