連假最後一天 香港交通或出現高峰

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香港今天補休元旦假期，各行各業停休1天，股市暫停交易，學校也在放聖誕和元旦假。

昨天是2017年元旦，香港休假1日，適逢週日，因此今天補休1天。

自聖誕假期起，香港大批民眾出外旅遊，一些員工也趁此機會請假，連同聖誕和元旦假，以及週六和週日，假期長達9天。

明天各行各業將會恢復上班，股市進行新年首天交易，預料今天外遊港人將會陸續返港，令海關人流出現高峰。1050102

(中央社)