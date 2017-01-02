萬華車站前連環車禍 2人送醫

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台北市政府消防局今天上午9時6分獲報，在萬華火車站前有4輛車連環車禍，2人送醫；有人一度受困車內，消防人員到場救出並送醫，所幸都無大礙。

消防局表示，車禍現場為1輛計程車與3輛自小客車，約50歲計程車駕駛無明顯外傷，意識清醒，送台灣大學醫學院附設醫院治療；1輛小客車內1歲左右男嬰雖無外傷且意識清醒，但仍預防性送醫觀察。1060102

(中央社)