玉山管理處辦攝影展 欣賞台灣自然之美

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玉山國家公園管理處邀社區大學攝影班成員，舉辦台灣自然之美攝影展，40多件作品呈現高山、鳥類、植物等萬物美景瞬間。

玉山國家公園管理處即日起到6月30日，在水里遊客中心舉辦「台灣自然之美攝影」特展，作品以台灣山水風景、植物、鳥類等自然生態為主軸，如玉山主峰、大霸尖山、小霸尖山等全台名勝，40多件作品展現創作者對美麗寶島的深愛，歡迎民眾參觀。

玉山管理處表示，攝影特展邀南投縣貓羅溪社區大學數位攝影班成員聯合展出作品，學員熱愛山林及自然生態，經常利用閒暇到山林、湖海欣賞美景，並用相機記錄，透過攝影方式讓美麗山林、生態永存。

玉管處表示，水里遊客中心是進入玉山園區的遊客服務據點，除提供各項旅遊資訊，也讓民眾休憩時可欣賞攝影藝術之美，柔性攝影藝術結合生態保育，以另一種型態呈現台灣之美。

玉管處表示，雖然展覽時間及空間有限，但仍盼民眾透過更寬廣視野和角度，體察身邊事物，進而引起迴響，使民眾維護台灣這塊美麗淨土，展期到6月30日，歡迎遊客、學校、團體到水里遊客中心欣賞。1060102

(中央社)