MLB》紅襪「老爹」拍廣告 他這樣打網球...

紅襪「老爹」替TurboTax拍攝廣告，打網球像打棒球。(截自Youtube)

上季高掛戰袍的紅襪「老爹」歐提茲，退休後不拿球棒改拿網球拍？原來是他替美國報稅軟體TurboTax拍攝廣告，即便持網球拍，老爹仍是打棒球般的重砲揮擊，屢屢把球打飛。

TurboTax的廣告新年第一天就在Youtube放送，老爹化身網球員，然而「老爹」即便手上是網球拍，仍把網球當棒球打，重現他棒球場上的暴力揮擊打法。

退休後歐提斯仍積極訓練，身材絲毫未走樣，41歲的「老爹」先前更在球隊攬進前白襪王牌左投賽爾時，在臉書透露想復出念頭，至於復出一事能否成真，或許請球迷拭目以待。

(中時電子報)