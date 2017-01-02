土警公布攻擊案嫌犯照片 可能屬IS分支

1名槍手在伊斯坦堡夜店開槍屠殺39人之前，用阿拉伯語高喊「真主至大」，目前嫌犯仍在逃，土耳其警方透過監視錄影器公布攻擊案主嫌照片。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，身分不明的嫌犯可能來自東突厥斯坦、阿富汗或車臣，據傳土耳其情報單位認為他是ISIS東突厥斯坦分支的成員。他的國籍也不明。

「每日郵報」網站（MailOnline）引用土耳其警方公布嫌犯的1張模糊照片。

嫌犯持AK-47突擊步槍闖入夜店，開槍濫射，造成39人身亡和69人受傷。

根據英國「衛報」（Guardian），報導一開始指出槍手已身亡，但內政部部長索魯（Suleyman Soylu）表示，嫌犯仍在逃。伊斯坦堡關鍵區域周遭開始部署警力，案發現場附近數條道路也遭封鎖。

目前還不清楚嫌犯是怎麼逃離和警察局只隔一條街的夜店。有報導指出，他丟棄武器後混入夜店外的人群中，假裝是受傷民眾。還沒有任何組織宣稱犯案。（譯者：中央社陳昱婷）1060102

(中央社)