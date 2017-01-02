故宮南院日本文物特展 銀髮族免費

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故宮南院正展出「日本美術之最－東京、九州國立博物館精品展」，故宮推出銀髮族免費，以及學生、團體購票者一系列看展票價優惠方案，鼓勵民眾踴躍看展。

故宮今天表示，呼應總統蔡英文「博物館創齡行動元年」，豐富長者藝文休閒生活，故宮南院於即日起至1月13日辦理「長輩相揪看國寶」，銀髮族免費參觀「日本美術之最－東京、九州國立博物館精品展」特展方案。

這項特展方案，邀請65歲以上長者相揪到故宮南院看展，歡迎各地樂齡大學、長青社團、托老所等利用優惠方案，安排長者結伴到嘉義進行一趟文化輕旅行。

另外，「日本美術之最－東京、九州國立博物館精品展」展出期間（即日至106年3月5日），機關團體購票100張以上、票價8折，500張以上、票價6折，學生憑學生證可購買優惠參觀券（新台幣150元），讓更多民眾與學生認識故宮南院展出的經典文物，以及日本古文物。1060102

(中央社)