書店可疑包裹爆炸 義拆彈專家失明截肢
義大利警方表示，中部佛羅倫斯（Florence）市中心1家極右派書店外頭放的可疑包裹今天爆炸，導致1名爆破專家1眼失明及截肢。
法新社根據義大利艾吉新聞社（Agi）引述警方消息人士報導，這名爆破專家緊急送醫後動刀，他在醫生搶救下仍失去1隻眼睛，美聯社也報導，他1隻手不得不截肢。
巡邏人員在書店外發現可疑包裹後，警方上午5時左右找來爆破小組。這家書店與名為Casa Pound極右團體有關。
新聞社報導，調查人員表示，爆破專家接近包裹時發生爆炸，爆炸裝置上有計時器。
Casa Pound於2003年在羅馬崛起，如今有數百名成員，他們會舉行示威活動抗議歐洲聯盟（EU）和移民。
Casa Pound領袖伊安諾（Gianluca Iannone）表示，這家書店第3度遇襲，其「唯一的錯就是與Casa Pound走得太近」。（譯者：中央社盧映孜）1060102
(中央社)
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