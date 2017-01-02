NBA》馬刺延長不敵老鷹 對戰11連勝止步

馬刺不敵老鷹，對戰11連勝止步。(美聯社)

最近10戰9勝的馬刺，挾著4連勝氣勢遠征亞特蘭大，沒想到正規賽被追平，延長賽里歐納德最後一擊失手，最終以112比114不敵老鷹，中止了對戰11連勝。

因腸胃炎缺陣2場的里歐納德，此役雖然歸隊，但手感欠佳，全場12投僅中3，三分球投6進1，最致命的是延長賽最後一擊不是交給艾卓吉或是帕克，而是將球給了里歐納德，而這位馬刺新一哥卻在切入上籃時失手了，馬刺沒能逼平比數，2分之差飲恨吞敗。

馬刺在第四節一度取得6分領先優勢，老鷹小哈達威在最後3.3秒於三分線外破網，幫助鷹群死裡逃生；延長賽老鷹氣勢高漲，薛洛德投進中距離跳投，112比106超前馬刺，最後34秒里歐納德投進他個人全場唯一的三分球，馬刺追平，老鷹隨後靠著小哈達威與薛洛德4罰2中守住勝利果實。

3連勝到手的老鷹，米爾沙普32分、13籃板表現最佳，從板凳出發的小哈達威異軍突起貢獻29分，薛洛德挹注16分、10助攻，射手柯佛14分。

黑衫軍陣營，艾卓吉27分、13籃板，「法國小跑車」帕克22分、6助攻，保羅蓋索18分、9籃板，「阿根廷刺客」吉諾比利10分。

(中時電子報)