美專家：北韓潛射核彈覆蓋南韓 薩德無法攔截
據西方軍事專家研判，目前北韓的潛射彈道導彈「北極星」已具備將1噸重的核彈頭投射至南韓全境的能力，此種潛射導彈將使爭議韓美導彈防禦系統「薩德」(Terminal High Altitude Area Defense, THAAD)形同虛設。
韓聯社引述韓國學術研究院英文季刊《韓國觀察家》刊發表的論文指出，美國麻省理工學院教授西奧多．帕斯托( Theodore A. Postol)和德國高科技咨詢公司ST Analytics的馬庫斯．席勒(Markus Schiller)博士在合著論文中分析稱，北韓的固體燃料潛射北極星導彈（KN-11）可搭載1噸和1.5噸重的彈頭飛行600和450公里，如果載荷1噸，不排除其射程可以達到800公里的可能性。
這兩二位專家認為，北韓從巴基斯坦和伊朗獲取了上述導彈技術，並特別指出北極星導彈和伊朗「泥石-2型」導彈使用同款發動機，並將巴基斯坦「沙欣」導彈和伊朗的「泥石」導彈作為估算北韓北極星導彈射程的依據。
兩人預測，一旦北韓部署柴電潛艇，以韓美目前的潛艇力量，及時探測導彈發射難度極大，而由於潛射導彈可多角度發射，包括「薩德」反導系統在內的導彈防禦系統也無可奈何。北韓曾於去年4月23日、7月9日和8月25日試射潛射導彈，8月試射的飛行距離達到500公里。
曾親眼目睹朝核設施的美國斯坦福大學核專家西格弗裡德．赫克(Siegfried S. Hecker)等人在另一篇論文中曾估算，北韓目前擁有（可造4到8枚鈽彈的）20到40公斤的武器級鈽，每年生產6公斤左右的鈽。赫克等人猜測，北韓的高濃鈾總量可能在250到400公斤之間，可用來製造10到25枚鈾彈。因此，北韓可能已經擁有14到33枚核彈，且每年可新造8到9枚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。