美專家：北韓潛射核彈覆蓋南韓 薩德無法攔截

圖中是今年8月25日北韓公布的潛射彈道導彈試射照片，顯示北韓已具備在潛艇上發射導彈的能力，加上已具備的核彈頭，對南韓全境都構成重大威脅。（圖／美聯社）

圖中是首爾民眾正在觀看北韓潛射導彈試射的新聞報導，時間是2015年5月9日，美國專家認為，籌設中的薩德反導系統無法攔截北韓的潛射導彈。（圖／美聯社）

據西方軍事專家研判，目前北韓的潛射彈道導彈「北極星」已具備將1噸重的核彈頭投射至南韓全境的能力，此種潛射導彈將使爭議韓美導彈防禦系統「薩德」(Terminal High Altitude Area Defense, THAAD)形同虛設。

韓聯社引述韓國學術研究院英文季刊《韓國觀察家》刊發表的論文指出，美國麻省理工學院教授西奧多．帕斯托( Theodore A. Postol)和德國高科技咨詢公司ST Analytics的馬庫斯．席勒(Markus Schiller)博士在合著論文中分析稱，北韓的固體燃料潛射北極星導彈（KN-11）可搭載1噸和1.5噸重的彈頭飛行600和450公里，如果載荷1噸，不排除其射程可以達到800公里的可能性。

這兩二位專家認為，北韓從巴基斯坦和伊朗獲取了上述導彈技術，並特別指出北極星導彈和伊朗「泥石-2型」導彈使用同款發動機，並將巴基斯坦「沙欣」導彈和伊朗的「泥石」導彈作為估算北韓北極星導彈射程的依據。

兩人預測，一旦北韓部署柴電潛艇，以韓美目前的潛艇力量，及時探測導彈發射難度極大，而由於潛射導彈可多角度發射，包括「薩德」反導系統在內的導彈防禦系統也無可奈何。北韓曾於去年4月23日、7月9日和8月25日試射潛射導彈，8月試射的飛行距離達到500公里。

曾親眼目睹朝核設施的美國斯坦福大學核專家西格弗裡德．赫克(Siegfried S. Hecker)等人在另一篇論文中曾估算，北韓目前擁有（可造4到8枚鈽彈的）20到40公斤的武器級鈽，每年生產6公斤左右的鈽。赫克等人猜測，北韓的高濃鈾總量可能在250到400公斤之間，可用來製造10到25枚鈾彈。因此，北韓可能已經擁有14到33枚核彈，且每年可新造8到9枚。

(中時電子報)