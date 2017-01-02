男子獨自前往石夢谷失聯 消防持續搜尋

一名陳姓男子前往石夢谷疑失聯，消防隊獲報隨即前往搜索。(高錦如翻攝)

陳姓男子獨自攻上石夢谷在元旦時驚傳失聯。(高錦如翻攝)

一對陳姓夫婦在元旦時，到嘉義縣山區遊玩，因陳姓男子自認為體能狀況良好，獨留陳妻一人在中途點仙夢園等待，昨下午陳男獨自前往石夢谷遊玩，但晚上6點多未見蹤影疑失蹤，陳妻立即報案，消防隊員獲報前往協尋，但至今仍未有消息。

據了解，陳姓夫婦昨下午2點多抵達阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，原預計前往石夢谷遊玩，但途中有山友向他們表示，天色已黑，摸黑上石夢谷很危險，但陳姓男子自認體力良好，能很快往返，便留陳妻一人在中途點仙夢園等待，獨自攻上石夢谷，結果到晚上6點多，陳妻仍不見丈夫身影，十分擔憂，立即報案，消防隊員獲報隨即與豐山村民上山協尋，但到今天仍無消息。

(中時)