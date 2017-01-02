1月2日中視午間新聞搶先看
今天1月2日的中視午間新聞搶先看：
載台大女友瘋跨年 清大生返家離奇暴斃
清大一名大二男學生前天一早從基隆住家騎車到台北，找女友跨年，到台北101看煙火，男大生結束行程後返家，洗完澡竟倒臥廚房暴斃。父親發現驚覺有異報警，但男大生送醫仍回天乏術。
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一例一休影響 醫院擬減診.禁假日剖腹產
一例一休實施後，基層診所要漲掛號費，林口長庚醫院表示，今後元旦、雙十節或週末假日，除非緊急醫療需求必須剖腹產，院方不再接受產婦預約剖腹產。另外,不少醫院已思考將減少門診、關床。
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今熱到像夏天 氣象專家:本週在暖氣團內
好天氣將持續到週六。氣象專家吳德榮指出，今天到週六，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼，西半部晴朗穩定，高溫26至28℃。(明天有一小股非常微弱的東北風，北海岸、北部山區有零星降雨機率，北部溫度略降1、2℃。)
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蕭惠文播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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