夫妻遊阿里山豐山 夫失聯持續搜尋

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一對來自高雄市、60餘歲的陳姓夫妻1日前往阿里山豐山村遊玩，丈夫獨自前往石夢谷，直到晚間未返回報警，消防人員、員警搜尋未發現消息，2日上午持續上山搜尋。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真 106年1月2日

一對來自高雄市、60餘歲的陳姓夫妻昨天前往阿里山豐山村遊玩，丈夫獨自前往石夢谷，直到晚上未返回報警，消防人員、員警搜尋未發現消息，今天上午持續上山搜尋。

嘉義縣消防局表示，陳姓夫妻昨天趁著元旦假期準備夜宿奮起湖風景區，於昨天下午先前往周邊的阿里山豐山村石鼓盤風景區，想要到石夢谷遊玩，但返途的山友規勸，若從石夢谷返回已天黑，走山路很危險。

不過，陳姓夫妻兩人仍試圖前往，後來，陳男妻子在中途點仙夢園等待，陳男1人前往，直到昨天晚上6時多，陳妻不見丈夫返回，立即報警，員警、消防人員及豐山村民上山搜尋，直到深夜，還是不見陳男蹤跡。

嘉義縣消防局第三大隊救難人員、員警、嘉義林管處人員及村民於上午陸續前往石夢谷周邊搜尋，直到上午10時20分，仍無陳男消息。1060102

(中央社)