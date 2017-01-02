中共黨媒：周薄等人從事政治陰謀活動

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中共中央機關刊物「求是」元旦發表文章，稱已被判刑或死亡的中共前高官周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、令計劃等「搞政治陰謀活動」。根據中共黨規，這個說法包括謀取權位。

鳳凰網等多家陸媒今天轉載法制晚報公眾號「觀海解局」指出，中共黨規中「政治陰謀活動」的說法首次出現在去年10月底的中共18大六中全會，點名5種情形屬於政治陰謀活動，包括：陽奉陰違、結黨營私、團團伙伙、拉幫結派、謀取權位。

「求是」的署名文章中指出，如今有一些黨員幹部，對中央政策「陽奉陰違」，在重大政治問題上公開發表反對意見，在領導班子內部「搞一言堂」等。

文中並點名前中共政治局常委周永康、前中共政治局委員薄熙來、前中共中央軍委副主席郭伯雄與徐才厚、前大陸全國政協副主席令計劃等人就是其中典型。

文中說，上述這些人獨斷專行、「家天下」，政治野心膨脹，搞政治陰謀活動。

海外媒體如博訊網等先前曾報導周永康和薄熙來等人「密謀政變」。

「觀海解局」也指出，根據「求是」在去年12月2日刊登中共政治局常委、中央紀律檢查委員會書記王岐山的會議講話，周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、令計劃等人當時被指是「陰謀家和野心家」

這五位被點名的前高官，全是在中共總書記習近平2012年底上台後遭調查，除了徐才厚2015年因病死亡不起訴，其他4人都因受賄罪或濫用職權罪等罪名被判無期徒刑並褫奪政治權利終身。1060102

(中央社)