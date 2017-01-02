動物保育員日常屎命 看緊動物生理變化

民眾到動物園遊玩時，常羨慕保育員可貼身接觸許多野生動物，但保育員也是「鏟屎官」，台北市立動物園說，藉觀察糞便推估動物生理狀況，是不可缺的基礎工作。

動物園今天表示，保育員除了照養動物外，還要清理糞便，尤其面對沒有豐富表情及行為的兩棲爬蟲類動物時，仔細觀察牠們的「便便」，更是保育員神聖的日常「屎」命。

像是陸龜的保育員每天早上餵食前，拿著水桶、大鏟子和長柄刷走進龜窩，熟練地鏟起糞便，倒入水桶內，但清理象龜展場就不容易了，因象龜會非常精準的把大便壓在龐大的身軀下，保育員就得拿出食物引導陸龜邁步離開，才能順利完成清潔工作。

當保育員忙碌的同時，有些較親近人的象龜還會緩慢地朝保育員前進，討個早晨摸摸，當陸龜的脖子或背甲被撫摸時，牠們會高高地撐起身子，感覺相當享受。

動物園解釋，除日常清潔外，保育員另一項重要的工作就是觀察「動物糞便的形態」，和人類一樣，動物健康與否，可由糞便外觀做基本的判斷。

像是成塊或稀狀的糞便，保育員會評估食物含水量是否過高，進而微調調整食譜，若狀況並未改善，就要請獸醫師進場幫忙作病情診斷。

其實保育員的工作不如想像般輕鬆有趣，但對照顧動物的健康與起居，園內保育員皆是不遺餘力，當民眾到動物園參觀時，若碰見辛勤保育員時，希望可替他們加油打氣。1060102

(中央社)