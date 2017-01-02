2017 港媒預期中美博奕令全球不穩
全球踏入2017年，香港一些媒體預期今年全球變數多，尤其中國大陸和美國之間的博奕將會超出預期，令局勢不明朗。
明報今天發表社評指出，2017年必定是中美博奕之年。
社評指出，美國新任總統川普在競選時已屢屢對大陸出言不遜，勝選後又與台灣的總統蔡英文通電話，並揚言拋棄「一個中國」政策，以逼使北京讓步。
相對的，大陸領導核心習近平曾說，「在維護國家核心利益上敢於針鋒相對，不在困難面前低頭，不在挑戰面前退縮，不拿原則做交易……」。
社評表示，習近平此話雖不似川普指名道姓，但是傳遞的信息也異常清晰。
社評認為，2017年的中美博奕，實際上在川普尚未就任已經揭開序幕；由於川普行事作風有不按常理出牌的不確定性，因此，此番博奕的激烈程度或超乎預期。
社評建議，北京應對美國的最高境界，還是應令川普明白，只有中美合作才符合美國的根本國家利益。如此，則中美直接衝突得以避免，全球也皆大歡喜。
歷史悠久的星鳥日報也發表社論指出，川普在競選期間表現出不按牌理出牌的作風，令其思路難以捉摸，以致新一年中美俄博奕、歐洲和東亞局勢，都出現更多不明朗和不穩定的風險。
社論又預測，民粹和排外主義今年會繼續在多國發酵，左右政壇和國際大局。
它指出，當前歐美上空波譎雲詭，最能夠左右大局的風雲人物是川普和俄羅斯總統蒲亭，兩人的互動勢將為新一年的國際政壇帶來巨大變數。1060102
(中央社)
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