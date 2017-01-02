轉戰巨人首季 陽岱鋼千安有望達標
2017年到來，台灣的旅日好手陽岱鋼也不忘透過臉書，向台灣的球迷說聲新年快樂，如今距職棒開打剩下三個多月，即將展開身披讀賣巨人戰袍首個球季的陽岱鋼，個人達成「千安」里程碑，也將隨球季開打展開倒數計時。
陽岱鋼以五年大約前進巨人，有望扮演巨人封王的最後一塊拚圖，與球隊一同挑戰日本一，此外，陽岱鋼自己也有「千安」的新目標即將達成。據日媒《Baseball King》整理的資料指出，征戰11年的陽岱鋼，截至上賽季已累積942支安打，今年球季就有望達標。
而迎來新年，一切都從頭開始，眾人紛紛為跨年互相祝賀之際，陽岱鋼也不忘透過巨人的官方臉書，同時向日本、台灣的球迷恭喜說，「新年快樂，身體健康。」他接下來預定1月中返日，接著2月投入春訓，首場熱身賽是在2月18日，將對上韓職的三星獅。
(中時電子報)
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