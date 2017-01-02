iPhone護眼iPad抗汙？蘋果有撇步
當你使用iPad擔心表面髒汙嗎？看iPhone希望保護眼睛嗎？蘋果透過幾個關鍵專利技術布局，未來可讓使用者不擔心iPad沾汙，看iPhone眼睛更舒服。
國外科技媒體網站Patently Apple日前報導，美國專利商標局（US Patent and Trademark Office）公布蘋果（Apple）數項專利內容，其中包括自動調節色溫Night Shift升級功能、表面抗汙功能、互動式3D地圖等。
在Night Shift功能升級部分，報導表示，蘋果這項專利可以讓行動裝置的螢幕更能隨著外部環境光源進行適當調整。
報導指出，螢幕控制電路扮演關鍵角色，可透過運用儲存的光譜反射數據，讓行動裝置螢幕的色溫調節成猶如紙一般的顯示模式；在低光源環境下，這個專利技術可讓行動裝置螢幕模仿白熾燈的光源顯示模式。
在表面抗污部分，報導表示，蘋果這項專利可透過在裝置的塑膠表面上增加一層抗汙樹脂塗層，不會對裝置表面產生負面影響，也不會讓裝置外觀產生變化。
報導指出，這項專利技術可以運用在iPad的Smart Cover保護蓋。
在互動式3D地圖部分，報導表示，蘋果這項專利技術讓互動式3D地圖可更清晰地辨識多點觸控手勢，讓使用者用手指點擊、放大、旋轉、傾斜等方式操作3D地圖的物體、街景和區域時，可以更順暢。
蘋果積極布局各種新專利技術，外媒先前報導，蘋果布局3D攝影技術結合掃描引擎功能，未來iPhone可能具備3D攝影，揮軍擴增實境（AR）應用。蘋果也掌握座標算法系統技術，這個技術可能會應用在無人機領域。
(中央社)
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