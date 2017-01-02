崔順實之女落網 預計2週內引渡返國

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南韓警方與檢方今天表示，丹麥警方已逮捕南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實的女兒鄭尤拉。崔順實是摧毀朴槿惠政府的閨蜜門干政醜聞核心人物。南韓檢方預計2週內引渡鄭尤拉返國調查。

路透社報導，南韓當局以鄭尤拉（Chung Yoo-ra）涉入干政醜聞尋求將她逮捕。閨蜜門醜聞不但打趴朴槿惠政府，數週來還引發數十萬人上街示威。

南韓警方表示，身為馬術選手並在德國訓練的鄭尤拉，在丹麥北部城市阿爾堡（Aalborg）被依非法停留的罪名逮捕。

不願具名的南韓特別檢察官辦公室消息來源指出，他們會與歐洲有關單位合作，預計1到2週內引渡鄭尤拉返國。

南韓警方在一項聲明中指出，他們接到丹麥警方告知，共有4人被拘留，包括鄭尤拉與一名2015年出生的幼兒，但鄭尤拉與這名幼兒間的關係尚不清楚。

代表崔順實與鄭尤拉的律師李炅在（Lee Kyung-jae）告訴韓聯社：「鄭尤拉返國後，我保證她會完全配合特別檢察官的調查。」

鄭尤拉遭南韓當局指控數項罪名，南韓當局並註銷她的護照，並向德國檢方詢問她的下落與資產。

曾於2014仁川亞運馬術團體賽奪金的鄭尤拉，去年在南韓引發眾怒。她被揭露在著名的梨花女子大學享有特權，校方事後取消她的入學資格。

鄭尤拉落網新聞的前一天，朴槿惠才打破1個月來的沉默，公開否認在閨蜜門貪瀆醜聞的相關指控，並稱這些指控純屬捏造及不實。

64歲的朴槿惠，在國會去年12月9日通過對她的彈劾案後，有可能成為南韓第一位被迫提前下台的民選總統。她會否遭彈劾下台，正由憲法法院審理。（譯者：中央社陳亦偉）1060102

(中央社)