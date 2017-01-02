全面二孩上路滿1年 逾半家庭無意再生

我要評比

中國大陸2016年元旦結束實施30多年的「獨生子女」政策，邁入「全面二孩」時代。但一項調查顯示，大陸擁有1名子女的家庭中，超過一半無意再生第2個小孩。

大陸央廣網今天報導，大陸中華全國婦女聯合會日前發布「實施全面兩孩政策對家庭教育的影響」調查報告指出，北京、遼寧等10省市一半以上的一孩家庭沒有生育二孩的意願，發達地區尤其突出。

大陸全國婦聯兒童工作部長陳曉霞表示，受訪家庭中20.5%有意生育二孩，53.3%沒有意願，不確定的比例為26.2%。不想和不確定生育二孩的家庭合計比例達79.5%。

深入分析，大陸發達省分和城市家庭生育二孩的意願相對較低。就地區觀察，北京和東部省分不想生育二孩的家庭比例最高。

陳曉霞說，考量到生育成本、經濟和照料負擔等問題，相當一部分家庭「不敢生、不願生」。

北京首都兒科研究所研究員朱宗函表示，養育下一代不僅是家庭或家長的事，各級政府和全社會都應支持。大陸家庭普遍反映子女養育成本太高，是否可在子女一定年齡減免父母個人所得稅，值得思考。

鑑於都會區家長常需要長輩幫忙照料孩子，上海市婦聯兒童和家庭工作部長顧秀娟指出，整合社會資源、鼓勵各方參與公共托育服務是政府應盡的責任，完善托育服務才能有效提高生育率。1060102

(中央社)