高屏及雲嘉空氣差 PM2.5達紅害程度

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環保署空氣品質預報顯示，今天中南部空氣品質不佳，高屏及雲嘉南局部地區的細懸浮微粒（PM2.5）達紅害等級，建議民眾出門配戴口罩。

環保署表示，大氣擴散條件不佳，今天竹苗、中部及金門地區空氣品質指標（AQI)為對敏感族群不健康的橘色等級，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康的紅害等級，其他地區為良好至普通等級。

環保署公布的預報顯示，3、4日中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群達不健康等級，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。1060102

(中央社)