QR code政策宣導 數位又環保

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坊間常見紙本政策宣導傳單，台南市政府消防局左鎮分隊則利用QR code製作防災宣導，民眾手機一掃，各項細目一清二楚，數位又環保。中央社記者張榮祥台南攝 106年1月2日

坊間常見紙本政策宣導傳單，台南市政府消防局左鎮分隊則利用QR code製作防災宣導，民眾手機一掃，各項細目一清二楚，數位又環保。

左鎮分隊這項構思號稱開全國先河，去年12月上旬開發完成，昨天首度在左鎮二寮觀日台前展示，吸引不少民眾掃描試用。

左鎮分隊防災宣導QR code有20個，包括「地震避難三步驟」、「防火管理」、「防範一氧化碳中毒」與「水上救生要訣」等，甚至招募義消也能派上用場。

左鎮分隊今天表示，以QR code宣導，可避免浪費紙張和發放人力，也不用向民眾逐一解釋愈來愈多的宣導項目，民眾想知道什麼，手機一掃就行。

未來左鎮分隊將利QR code製作更多宣導項目，也希望推廣到其他單位。1060102

(中央社)