李明賢：2016 PTT鄉民最後悔的事 投民進黨
民進黨在2016年初的總統、立委大選得票輾壓其他政黨，然而去年底PTT鄉民舉辦了一個「2016覺得最後悔的事是？」投票，獲得第一名選項的是「投給民進黨」，得票率59%，國民黨文傳會副主委李明賢在臉書貼出得票截圖諷刺，民進黨年初年尾都獲得高票，「真是另類的一路走來始終如一啊！」
李明賢在臉書寫「民進黨的2016年初到年底⋯⋯」，指mo ptt的鄉民開票在2016年底舉辦了一個「2016覺得最後悔的事是？」，他貼上得票截圖，其中投給民進黨這個選項獲得12068（59%）的高得票，獲得第一！成為2016最後悔的事。
李明賢說，想不到年初獲得高得票的民進黨，在年底依然得到如此高的得票，真是另類的一路走來始終如一啊！
他表示，時間最讓人感到珍貴的原因就是過去了就無法重來，不過我們還是要鼓起勇氣好好面對未來的挑戰，因為知道還有三年的苦日子啊!切記以後不要再讓之前後悔的事情再發生一次!
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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