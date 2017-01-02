教宗新年布道 籲社會齊心掃除冷漠
教宗方濟各（Pope Francis）今天新年布道時，感嘆各國社會變得「冷漠與精於算計」，也缺乏同理心。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，方濟各於聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）的一場彌撒告訴信眾，懷有「顧影自憐之心」者失去與眾人聯繫的紐帶，也失去社會的歸屬感。
方濟各表示，世界需要更謙卑與柔軟心，並指這些特質是力量而非軟弱的表現。他並且對所謂的「心靈孤兒」表達關懷之意。
方濟各說：「失去與眾人聯繫的紐帶，是我們零碎且割裂文化的典型，增加了這類孤立的感覺，導致產生巨大的空虛與孤立。缺乏實際的接觸正侵蝕人心，讓我們失去柔軟心與關懷的能力，也缺少同理心」。
方濟各對著上萬名聚集聖伯多祿廣場的信徒、觀光客及當地人說：「新的一年將因每個人有所作為而變好，在上帝幫助下，試著做好事，一天一天累積，和平就是這樣創造出來的。」（譯者：中央社陳亦偉）1060102
(中央社)
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