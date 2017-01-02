大學生寒假返鄉回校5折 高鐵首開優惠列車
台灣高鐵發布新聞指出，針對大學生返鄉，及開學後返校需求，於1月13日（五）至1月17日（二）以及2月10日（五）至2月19日（日）期間，首次規劃「大學生寒假返鄉．開學返校」5折優惠列車。
高鐵說明，大學生寒假返鄉列車自去年12月31日（六）已開賣；返校列車則自1月14日（六）凌晨0時起開放購票。
高鐵本就有推出5折、7折或85折優惠各車次，又特別於寒假上述期間加碼每日南下、北上各一班指定班次，總計30班次，各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠。
高鐵指出，如果車票已經買好了，也可以變更，包括1月13日、1月15日至1月17日之南下817車次、北上818車次，以及1月14日之南下829車次、北上830車次，免收手續費。
高鐵表示，自去年11月23日起，「大學生優惠票」可透過手機「T-EX行動購票」App購買，一次完成訂位、付款、取票；但乘車時務必攜帶有效學生證正本以備查驗。
(中時)
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