NBA》麥科倫生涯新高43分 拓荒者逆殺灰狼

拓荒者後衛麥科倫(右)砍進生涯新高43分，幫助球隊逆轉擊敗灰狼。(美聯社資料照)

2013年首輪選秀會第10順位加盟拓荒者的麥科倫，2日在面對狼群圍剿時砍進生涯新高43分，帶領球隊在第三節打出氣勢，終場95比89擊敗灰狼。

麥科倫的菜鳥球季因傷缺席了很長一段時間，只打了38場比賽場均5.3分，第二個球季仍沒有獲得重用，出賽62場，場均6.8分，上個賽季由於部分主力出走，麥科倫終於得到教頭賞識躍升為先發球員，戰鬥力三級跳，場均高達20.8分，成為全聯盟頂級後衛之一，本季場均再次提升至22.3分，在球隊的地位僅次於利拉德。

此役，利拉德缺陣，拓荒者打來格外辛苦，半場結束落後主場球隊12分，然而戰局卻在易邊後風雲變色，托荒者在麥科倫單節16分領軍下，打出單節32比15攻勢，光是他一人的得分就超過灰狼全隊，拓荒者反將比數超前5分。

決勝節，灰狼一度靠著選秀狀元唐斯追平比數，但拓荒者隨即發動包含兩記三分球在內的8比0攻勢，奠定了勝利基礎。

拿下本季第15勝的拓荒者，西區排名暫居第10，落後排名第8的國王只有半場勝差，除了麥科倫外，普郎里貢獻18分、8籃板，透納11分，克拉布10分、8籃板。

灰狼6人得分上雙，威金斯24分最高，唐斯15投只中3，11分、13籃板、6助攻，拉文13分，葛基傑12分、9籃板，穆罕默德12分、6籃板，克里斯唐11分。

(中時電子報)