元旦連假收假 國5北上湧車潮
元旦3天連假最後一天，由於今(2日)國5北上路段仍將於下午3時至晚間8時實施高乘載管制，許多用路人因此提前上路。
國5北上路段自上午10時開始出現收假車潮，雪山隧道出現回堵現象，目前雪隧入口已綿延6公里車龍，國5平原線各北向匝道也陸續出現排隊車流，其中以頭城1.5公里較為嚴重，宜蘭、羅東則排隊1公里長，蘇澳則是0.5公里。
高公局提醒，下午高乘載管制期間，孕婦出示產檢紀錄與身分證可不受高乘載管制限制，用路人也可參考高公局國道5號路況資訊網頁，及早避開壅塞時段與路線。
(中時)
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