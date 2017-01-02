優格姐姐婚訊讓男粉絲崩潰 「電競教父」老公打破沉默說…
MOMO家族成員、有兒童「最正姐姐」美稱的優格姐姐(林姵君)，昨天趁著元旦公開了結婚喜訊，在臉書秀出鑽戒照，宣布閃嫁被稱為「電競教父」的選手Xargon(張瑋)，婚訊在網路上引發大熱議，不少男粉絲直呼新年第一天就崩潰，大喊「太勵志了，兒童台的女神」、「今天是1/1，不是4/1好嗎」，「老公」Xargon之後也沒「惦惦」，隨後便上線發表感言啦！
Xargon感謝粉絲及友人們傳訊賀喜，透露「我們在這幾個月相處後，雙方都認定了彼此，未來的想法及規劃都很符合彼此的期待，雖然一直覺得自己並不完美、也沒什麼自信能讓大家喜歡，但我很愛她，相信真心愛一個人就是鼓起勇氣最大的動力」，因此他在省誕節前的某天，偷偷買了戒指求了婚，得到女神點頭說「yes, I do」。
之後小倆口經過討論，決定公開喜訊，「希望之後能開心的分享更多生活給大家知道」，Xargon也承諾，「無論未來有什麼樣的考驗，相信我們能一起成長，…因為你們的見證，讓我們的愛情更幸福更圓滿」，最終不忘對老婆放閃「我愛妳！優格姐姐 - 林姵君」，不到一天，這則貼文已被萬人閱讀，有人鼓勵他們「請盡情扔閃光彈吧」直呼真的是太甜蜜。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。