優格姐姐婚訊讓男粉絲崩潰 「電競教父」老公打破沉默說…

兒童台正妹優格姐姐宣布閃婚，電競選手老公Xargon線上挺妻，甜喊「我愛你」。(取材自facebook)

MOMO家族成員、有兒童「最正姐姐」美稱的優格姐姐(林姵君)，昨天趁著元旦公開了結婚喜訊，在臉書秀出鑽戒照，宣布閃嫁被稱為「電競教父」的選手Xargon(張瑋)，婚訊在網路上引發大熱議，不少男粉絲直呼新年第一天就崩潰，大喊「太勵志了，兒童台的女神」、「今天是1/1，不是4/1好嗎」，「老公」Xargon之後也沒「惦惦」，隨後便上線發表感言啦！

Xargon感謝粉絲及友人們傳訊賀喜，透露「我們在這幾個月相處後，雙方都認定了彼此，未來的想法及規劃都很符合彼此的期待，雖然一直覺得自己並不完美、也沒什麼自信能讓大家喜歡，但我很愛她，相信真心愛一個人就是鼓起勇氣最大的動力」，因此他在省誕節前的某天，偷偷買了戒指求了婚，得到女神點頭說「yes, I do」。

之後小倆口經過討論，決定公開喜訊，「希望之後能開心的分享更多生活給大家知道」，Xargon也承諾，「無論未來有什麼樣的考驗，相信我們能一起成長，…因為你們的見證，讓我們的愛情更幸福更圓滿」，最終不忘對老婆放閃「我愛妳！優格姐姐 - 林姵君」，不到一天，這則貼文已被萬人閱讀，有人鼓勵他們「請盡情扔閃光彈吧」直呼真的是太甜蜜。

(中時電子報)