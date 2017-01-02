質疑廖國棟代表性 洪秀柱反挨批偏聽

國民黨中常會通過黨主席提前改選，引發黨內不滿，黨團總召廖國棟(右)指洪秀柱(左)違背法規，應辭職下台。洪秀柱反質疑，「廖國棟到底代表多少黨團的意見？」(資料照片/姚志平攝)

國民黨中常會日前強行通過黨主席提前改選，引發黨內不滿，國民黨團總召廖國棟指洪秀柱違背法規，應辭職下台。洪秀柱昨接受媒體專訪時質疑，「廖國棟到底代表多少黨團的意見？」但知情人士認為，洪秀柱可能沒有接收完整訊息，才會片面解讀，這就是偏執、偏聽。

知情人士向《蘋果日報》透露，廖國棟多次就黨產、兩岸政策、反核食進口等議題向黨中央溝通，以反核災食品公投連署為例，在發動前就三度找洪秀柱，但洪不止一次當面斥廖「那是你的個人意見」、「亂講」。

該人士指出，洪因行程繁忙，都由秘書長莫天虎出面，最後黨部決定不插手反核食公投連署，直到引發關注才以協助為名收割連署書，讓黨團成員相當失望。

針對國民黨中央與黨團在多項議題上「不同調」，洪秀柱表示有在反省，但她也認為，黨團內就是有些人說話比較大聲，其他藍委可能不想得罪人，所以沒出來表達看法。

洪秀柱話鋒一轉說，某些立委可能對黨主席人選「心有所屬」，也就不太願意親近她。她分析，新進立委應不會對她有意見，與資深立委則有多年共事經驗，應該也沒有不滿的地方，若要弄清楚問題原因，未來她會多接觸立委，拿出更多誠意來溝通。

廖國棟昨低調表示沒意見，僅強調他的發言多數都是根據黨團大會的決議，下台說後來也做了修正。

(中時)