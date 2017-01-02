質疑廖國棟代表性 洪秀柱反挨批偏聽
國民黨中常會日前強行通過黨主席提前改選，引發黨內不滿，國民黨團總召廖國棟指洪秀柱違背法規，應辭職下台。洪秀柱昨接受媒體專訪時質疑，「廖國棟到底代表多少黨團的意見？」但知情人士認為，洪秀柱可能沒有接收完整訊息，才會片面解讀，這就是偏執、偏聽。
知情人士向《蘋果日報》透露，廖國棟多次就黨產、兩岸政策、反核食進口等議題向黨中央溝通，以反核災食品公投連署為例，在發動前就三度找洪秀柱，但洪不止一次當面斥廖「那是你的個人意見」、「亂講」。
該人士指出，洪因行程繁忙，都由秘書長莫天虎出面，最後黨部決定不插手反核食公投連署，直到引發關注才以協助為名收割連署書，讓黨團成員相當失望。
針對國民黨中央與黨團在多項議題上「不同調」，洪秀柱表示有在反省，但她也認為，黨團內就是有些人說話比較大聲，其他藍委可能不想得罪人，所以沒出來表達看法。
洪秀柱話鋒一轉說，某些立委可能對黨主席人選「心有所屬」，也就不太願意親近她。她分析，新進立委應不會對她有意見，與資深立委則有多年共事經驗，應該也沒有不滿的地方，若要弄清楚問題原因，未來她會多接觸立委，拿出更多誠意來溝通。
廖國棟昨低調表示沒意見，僅強調他的發言多數都是根據黨團大會的決議，下台說後來也做了修正。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。