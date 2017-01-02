陸專家：今年GDP可放寬6%至7%
中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平日前表示，2017年中國深化供給側結構性改革應著力於促進新舊動能的轉換，讓市場機制在資源配置中發揮決定性作用。
新華網報引述黃益平說，2017年中國經濟成長放緩壓力仍存，從結構上看，經濟成長放緩的主要問題是新舊動能的更替，而這個調整過程還沒完成。
他說，「看供給側改革如何施力，就是看它能否幫助新舊動能的更替。目前較大的問題是舊產能的退出比較遲緩」。
黃益平表示，凡是政府管控多的地方，殭屍企業就多，許多殭屍企業仍然在獲取生產資源，使得中國經濟總體資源利用效率下降。
他建議，2017年GDP增速目標區間可以放寬到6%至7%，只要穩住就業，短期增速目標稍微放寬會減弱對短期宏觀政策穩增長的需求，可以騰出手來推進改革。
黃益平認為，大陸財政政策還是需要適當穩增長，貨幣政策仍會保持穩健，但由於通膨的不確定性、美國聯準會升息、人民幣貶值等因素，人民幣大幅度寬鬆的可能性比較小，收緊的可能性則不能排除。
他說，「中國宏觀經濟基本面、經常項目、國際收支、外匯儲備（外匯存底）的狀況總體還不錯，但現在穩增長有一定難度」。此外，「隨著民眾投資組合的分散化，未來資本往外走的趨勢可能會維持一段時間」。1060102
(中央社)
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