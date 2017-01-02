光田大甲分院20歲 假人挑戰贈醫藥箱

光田綜合醫院大甲分院慶祝20週年舉辦，員工一起玩起時下最流行的假人挑戰，院方表示，民眾只要上醫院臉書粉絲團分享影片並答題正確，就有機會獲贈復刻版醫藥箱。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月2日

光田綜合醫院大甲分院慶祝20週年舉辦假人挑戰，院方今天說，民眾只要上醫院臉書粉絲團分享影片並答題正確，就有機會獲贈復刻版醫藥箱。

光田綜合醫院大甲分院自民國85年開院已來至今已屆滿20年，院方除了表揚感謝20年資深員工外，也和老中青員工一起追流行，玩起現下最流行的假人挑戰（Mannequin Challenge）。

參與假人大挑戰的大甲光田醫護人員表示，假人挑戰實在太夯，當時一聽到醫院要拍，自己雖然放假仍立刻報名參加，覺得很有趣，但平常為了服務鄉親患者，其實員工在大廳都是到處走動，打針、注射點滴等動作都是一氣呵成，現在突然要靜止不動，連眨眼都不行，真的是一項有趣的挑戰。

大甲光田醫院表示，「大甲光田慶20之假人挑戰」影片已上傳「光田綜合醫院」粉絲團，民眾只要「公開」分享影片，並仔細看影片回答相關問題，就有機會抽到限量版復刻版醫藥箱，內有繃帶、藥水、酒精棉、紗布、OK繃帶、棉棒等居家包紮用品一應俱全，是家庭必備品，非常實用。

護理部督導嚴月悅也分享自己在大甲光田20年的成長，她說，自己熱愛辛苦卻充實的護理工作，在院內度過自己結婚、生子等人生階段，現在的大甲光田是許多人努力耕耘而成，不斷更新環境及創新醫療服務，是員工家庭的後盾，更是鄉親的健康守護者，未來會更壯大，提供鄉親更好服務。1060102

(中央社)