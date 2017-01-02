跨年夜交保再犯 竊嫌24小時內回籠
黃姓男子日前偷機車被逮跨年夜甫獲交保，步出高雄地檢署即竊取單車代步到加油站竊取零錢失風，棄車逃逸，警方24小時內循線將他逮捕送辦，調查發現他是為還賭債而犯案。
新興警分局前金分駐所昨天凌晨1時15分據報，轄區中華、六合路一家加油站有名穿著藍色外套年輕男子騎腳踏車偷零錢失風棄車落荒而逃，單車車籃上遺留新台幣3100元，加油站清點當天營業額並無短少。
警方即調閱監視器，發現犯嫌利用跨年夜大家忙倒數時，先在鹽埕區偷取一輛捷安特腳踏車，再騎至加油站竊取零錢失風，棄車逃逸一毛錢都沒得手。
警方擴大調閱沿路監視器發現，23歲的黃男去年12月31日深夜甫獲交保，步出雄檢即接連犯下這2起竊案。
警方調查，黃男有竊盜前科，日前偷機車被逮，跨年夜甫獲交保仍不知悔改，再度犯案，從事搭鷹架工作的他因簽賭美國職棒欠了10萬元賭債，鋌而走險犯案。
警方還發現，黃男平時興趣是參加陣頭活動，臉書常PO陣頭活動照片，他並在臉書與親友對話還誓言「我會努力，不會讓期待我的人失望！」十分諷刺。黃男辯稱，「因為環境，有些事是身不由己。」1060102
(中央社)
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