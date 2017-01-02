加拿大駁回修法請願 不禁止生育旅遊

特派員看世界專欄「可以請問關於去溫哥華生產的問題嗎？夫妻都非公民...」，日前這則在臉書公開社團「我是台灣人，我住加拿大」貼文引發熱議。華人赴北美「生育旅遊」話題又浮出檯面。

巧合的是，幾乎就在同時，加拿大移民部長麥卡勒姆（John McCallum）正式駁回1項旨在杜絕「生育旅遊」的修法提案。「生育旅遊」的合法性，獲得了默許。

這項提案最早是由大溫哥華地區列治文當地居民斯塔查克（Kerry Starchuk）在國會網站上發起請願活動，要求加拿大國會修改「落地入籍」 的移民法，以阻止愈來愈多的外國孕婦到加拿大生子、獲取國籍。

該項請願案要求國會修改入籍規定，把「凡是在加拿大出生的嬰兒可自動獲得加拿大國籍」改成「父母中必須至少1人是加拿大公民或永久居民，子女才能獲得加拿大國籍」。

請願案的簽名連署行動，一呼百諾，在去年10月中旬截止前，很快就跨越至少須有500人連署的國會審查門檻，隨後由加拿大保守黨國會議員、前內閣部長黃陳小萍（Alice Wong）正式提案。

日前，移民部決定駁回這項修法請願，黃陳小萍對此表示相當失望，打算起草1份私人議案，再提交給國會審議。

黃陳小萍指出，她同意移民是加拿大的重要組成部分，但確保公平的移民機會同樣重要，因此她認為必須阻止這種藉由「生育旅遊」方式獲得公民權的現象。

加拿大政府不願意修法禁止「生育旅遊」，並不代表「生育旅遊」行為受到鼓勵。這一點從社群網站一旦有人針對相關議題發問，立即引來各方責難，即可得證。

「我是台灣人，我住加拿大」這個臉書公開社團，成員超過1萬2000人，遍及全加各地。當署名「李欣兒」的網友大喇喇問到「夫妻都是非公民，怎麼去溫哥華生產？有沒有人可以提供代辦月子中心或醫院經驗？」獲得的回應和討論，罕見熱烈。有人直接開罵「自私」、「白目」，更多人感嘆「在台灣生子不是很好嗎？為什麼非得跑到加拿大生產？加拿大國籍真的這麼重要嗎？」

還有人細數在父母都不是公民、沒有健保的情況下，在加拿大醫院生產的開銷費用是多少。如果是順產，從產檢到住院生產1、2天的開銷大約合新台幣20至30萬元。如果生產過程不順利，動用更多醫療資源，開銷可能是天價。

過去也曾多次發生「非公民」產婦在生產後，因為付不出龐大醫療費，帶著小孩偷偷逃離醫院，留下爛攤子讓全加拿大人民買單的惡例。

至於孩子在加拿大出生之後，究竟享受到什麼福利？

依法，所有在加拿大出生的嬰兒，自動獲得加拿大國籍，是加拿大公民。但是拿旅遊簽證的父母，並不能享受政府提供的兒童福利金。至於教育部分，情況顯然依據所在省分的不同而有別。

以卑詩省為例，對於移民享受免費教育的相關規範，就比其他省分嚴格許多。父母若都是「非公民」或並非加拿大稅務居民，小孩就不能享有免費教育，必須按國際學生費率收費。

上個星期，卑詩省甚至傳出了新案例：一個回流台灣10年的移民家庭，最近帶孩子重新返回加拿大，準備上小學。儘管這家庭的母親和2名子女都是加拿大公民，列治文學校當局卻要求必須提供學童父親在台灣的辭職證明、以及證明全家已無國際聯繫（severed international ties）的文件，否則必須繳付1年高達加幣1.52萬元（約合新台幣37萬元）的國際學生費用。

回流加拿大的移民家庭子女，如何才能享有免費受教權？在卑詩省發生的上述案例，是否有歧視移民的嫌疑？有沒有違反憲法？正引發另一波新的討論。

而在爭議持續延燒的當下，不論是想走「生育旅遊」捷徑的父母、或是離開加拿大多年想要重新回流的移民家庭，恐怕都得好好想清楚：未來要面對的，會是什麼樣的加拿大福利國？1060102

(中央社)