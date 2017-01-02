手腳冰冷吃銀杏葉藥品 莫名出血快停藥

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冬季天冷，不少老人家會吃銀杏葉藥品，改善末梢血液循環不良，食藥署提醒，銀杏葉藥品有抗凝血的功能，用藥期間如有流鼻血、眼睛出血、頭痛、血便等症狀，應立即停藥並就醫。

衛福部食藥署簡任技正祁若鳳今天表示，銀杏葉和俗稱「白果」的銀杏果不同，銀杏果只是一般的食品，並沒有治療疾病的效果，銀杏葉的萃取物則屬於藥物，有改善末梢血液循環不良的功效。

祁若鳳指出，冬季很多老人家血液循環不好，容易手腳冰冷，就會使用口服銀杏葉藥品改善，但藥品會抑制血液凝集，容易增加出血風險。

祁若鳳提醒，銀杏葉藥品如果和抗凝血劑、抗血小板藥品、非類固醇抗發炎止痛劑一起服用，可能出現交互作用，發生大出血，呼籲民眾食用前應諮詢藥師或醫師，以免發生不良反應；手術前7天也應停止使用，如果近期必須進行手術，務必告訴醫師正在服用該藥品。

此外，祁若鳳說，該藥品可能會造成出血的不良反應，用藥期間如有眼睛出血、流鼻血、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差或胃腸道出血，如吐血、黑便、血便等症狀，應即刻停藥並儘快就醫處置。1060102

(中央社)