NBA》杜蘭特與格林夜店嗨歌跳舞慶跨年
怎樣才叫哥們？杜蘭特與卓雷蒙格林這對新搭檔、新哥們決定到夜店嗨歌、跳舞歡慶跨年，兩人在短片中隨著音樂放送扭動著身軀，似乎很享受著這種歡樂氣氛。
杜蘭特去年夏天高調加盟金州，外界一度質疑杜蘭特能否融入勇士的快速球風，甚至讓原本老三席位的卓雷蒙格林邊緣化，但杜蘭特在例行賽用實力粉粹流言，如今又和格林連袂闖蕩夜店，老大哥的作風，在眾多小老弟的心目中提升不少地位。
杜蘭特與卓雷蒙格林穿著休閒服裝出現在夜店，杜蘭特甚至還反戴著鴨舌帽和舞客們一起跳起舞來，身旁圍繞著不少火辣美女，面對鏡頭臉上充滿著愉悅表情，絲毫沒有在球場上的狠勁，可見得這個跨年夜對他來說是美妙的。
(中時電子報)
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