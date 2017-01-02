韓下屆總統大選民調 文在寅大勝潘基文

即將於今年舉行的韓國總統大選中以在野黨前黨魁文在寅（左）與前聯合國秘書長潘基文（右）最受矚目。（圖／美聯社檔案照片）

據最近由韓國媒體所進行的民調顯示，即將在今年舉行的韓國總統大選中，可能的候選人中以在野黨前黨魁文在寅的支持率最高，大勝另一位可能候選人、前聯合國秘書長潘基文達10個百分點以上。

韓聯社與KBS電視台共同委託民調機構Korea Research進行的民意調查結果顯示，目前文在寅的支持率最高，為21.6%，其後依次是潘基文的17.2%，民主黨所屬的城南市長李在明為11.4%，第二大在野黨國民之黨前黨首安哲秀和忠清南道知事安熙正各以4.6%共同排名第4。

韓聯社報導說，調查假設潘基文作為保守陣營候選人參選與文在寅進行競爭，文在寅的支持率為42.9%，潘基文為30.7%，另有26.4%的受調民眾持保留態度。

另一方面，假設潘基文作為保守陣營候選人參選，與安哲秀和民主黨候選人進行三方對決，結果顯示，不管民主黨候選人是文在寅還是李在明，民主黨候選人的支持率都大幅領先。

若文在寅代表民主黨參加大選，文在寅支持率為39.4%，潘基文為27.5%，安哲秀為12.1%，21.0%持保留態度。若李在明作為民主黨代表參加大選，李在明支援率為33.7%，潘基文為27.3%，安哲秀為14.7%，24.4%持保留態度。數據顯示，李在明雖領先潘基文，但兩者差距小.於文在寅與潘基文的差距。

因此，不論下屆大選是兩強相鬥還是三足鼎立格局，文在寅的支援率都領先剛剛卸任的聯合國前秘書長潘基文10個百分點以上。

此次調查於去年12月28-29日針對全國2022名成年人進行，可信度為95%，誤差範圍為±2.2個百分點。

(中時電子報)