一看樹就想砍 再生家具達人不敢看活樹

「我不敢看活的樹」，台北市環保局家具班領班陳世賢笑著說，因為他的工作，是將漂流木或民眾不要的廢家具加以維修或改造，要是活樹看久了，也會有股想將樹砍下做成家具的衝動。中央社記者顧荃攝 106年1月2日

「我不敢看活的樹」，台北市環保局家具班領班陳世賢笑著說，因為他的工作，是將漂流木或民眾不要的廢家具加以維修或改造，要是活樹看久了，也會有股想將樹砍下做成家具的衝動。

陳世賢在北市環保局資源回收隊已有22年資歷，早年負責做資源回收分類，因為入隊前的本業是做天然木茶盤，熟知各種木材特色，當時主要負責木頭的回收分類。民國92年，具有木材專業的陳世賢被編入資源回收隊新成立的「家具班」，現擔任「家具班」領班。

陳世賢說，家具班的工作，是回收並修復民眾丟棄的廢家具成為「再生家具」，別人眼裡沒用的損壞家具、廢棄腳踏車、傾倒的路樹等，都是家具班的貴重材料。

製作文昌筆、木杯墊、聞香瓶等這些小東西，或是修好衣櫃、床架、沙發等大型家具，是家具班的基本功；更特別的是，陳世賢與家具班的師傅們，常腦力激盪，做出獨特的創意家具。

像是從熄燈的圓山兒童樂園拆下的匾額，保養後加上椅角，搭配天然木茶几，成為一組極富韻味的茶桌椅；桌腳有著細緻雕花的圓形茶几，上面放著綠意盎然的盆栽，看不出原本只是學校淘汰的課桌；選舉一過就沒用的競選旗幟，則被剪成布條後，編成繽紛的木屐織帶。

這些都是陳世賢的作品，在他的巧思與巧手下，為廢棄家具與木頭找到了第二春。

談到這些創意家具的發想來源，陳世賢笑說，壓力越大他越有靈感，常常在長官要求有好作品的壓力下，想出好點子。加上他原本就熟悉木材，一看到木頭，就會忍不住想能拿來做什麼，常看木頭看到出神，所以他打趣說「我不敢看活的樹」，因為越看就會越想拿來做家具。

陳世賢說，他認為自己最特別的一件作品，是一台巨大的「水陸兩用腳踏車」，乍看之下是一輛普通的三輪車，但輪子經過改造，車體外圍環繞著特製的鐵架，上面裝著數十個空寶特瓶，讓車身在水中可以浮起，且仍可控制方向行進，這是他某次看到颱風淹水新聞後浮現的想法，希望未來能在救災時派上用場。

他說，從事這一行太久，已無法計算至今究竟做過多少件再生家具，他很幸運，工作就是他興趣的一部分，而且因為回收家具跟路樹，可以接觸到現在已禁採的檜木、肖楠木等珍貴木頭，並讓廢棄物找到新生命。1060102

(中央社)