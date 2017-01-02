竹市舊城有感節 慢燉舊城區好味道

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為觸發市民朋友對舊城生活、居住環境的討論，新竹市政府舉辦「舊城有感節」系列活動，連續幾週都有精彩活動，將於大同108舊城再生基地登場。

新竹市政府都發處表示，「舊城有感節」系列活動，已在去年12月28日、30日分別舉行首部曲「溫暖品香草」及二部曲「搖搖手工皂」活動，引起許多迴響，接著還有三部曲將陸續登場。

市長林智堅表示，舊城區是新竹市重要的貿易與生活中心，保存許多富含歷史文化的建築、宮廟、老店與街道，還有許多文化資產與博物館，民眾與商家也有豐富生活經驗與創意，在社區的各角落打造充滿人情溫暖、生機蓬勃、創意十足的生活。

林智堅說，盼透過「舊城有感節」，透過當地社區參與及社區手作方式，讓獨特生活經驗及想像慢慢匯集，燉出屬於新竹市舊城的味道，為年輕古城注入再生動能。

大同108再生基地進駐團隊表示，此次系列活動以「新竹舊城有感節」為題，展現新竹舊城區之視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺「五感」。詳細活動內容請上粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」https://www.facebook.com/HeartofChu/。

團隊指出，1月4日下午2時將舉行有感三部曲「預備迎新春」活動，教民眾利用乾燥、醃漬、油泡等方式，進行家庭環境清潔、料理；以及1月11日下午2時的有感第四部曲「鉤鉤新衣帽」，體驗鉤製毛線帽；1月22日上午10時則有有感第五部曲「舊城好滋味」，與民眾共食，並分享舊城生活。1060102

(中央社)