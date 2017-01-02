渣男主唱不倫連累團員 公司宣布不續約
日本樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音1月與人氣女星貝琪爆出不倫戀，後他和老婆離婚，又搭上19歲嫩模穗香凜，負面新聞不斷，現他所屬的事務所也宣布不再和「極品下流少女」續約。
川谷繪音害貝琪形象大傷，復出之路艱辛，又帶未成年穗香凜到酒吧喝酒，害她不僅要賠廣告代言的錢，還被經紀公司解約，至此被冠上世紀渣男封號，「極品下流少女」活動也都喊卡，連專輯都不發行。
而「極品下流少女」的合約到2016年底，公司近日也在官網宣布雙方不再續約，據知情人士透露，他們並非解散，不過目前還未和別家公司簽約的他們，演藝工作因川谷繪音停擺。
(中時電子報)
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