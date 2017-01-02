廟宇參拜遭色狼襲胸，色狼瞎掰神明降駕。（王揚傑翻攝）

1名網友昨（1日）晚在臉書爆料公社PO文，指元旦下午1時許，他和女友至新北市中和區烘爐地拜拜，上樓梯時女友突遭下樓的1名男子襲胸，女友大喊「色狼！」他立刻將對方壓制，並有熱心民眾幫忙報警，男子先是否認襲胸並表示不會逃跑，但又趁隙要逃，結果男子自己跌倒才又被大家抓住。

警方到場後，查出涉嫌襲胸的是41歲劉姓男子，劉嫌最初聲稱是神明降駕，被員警反問「神明有叫你摸奶嗎？」劉嫌無言以對。

偵訊時劉嫌辯稱，因為人潮擁擠才不慎碰到對方胸部，並非蓄意襲胸。偵訊後，警方依性騷擾防治法將劉嫌移送法辦。

(中時)