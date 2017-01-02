家有喪事他照high 賭王兒跨年泡趴緊黏性感星女友

何鴻燊妹妹莫何婉穎才悲傷辦喪禮，後腳賭王兒子何猷君就帶星女友開趴。(取材自何猷君IG、袁紫僑微博)

暱稱「十三姑娘」、賭王何鴻燊妹妹莫何婉穎，上個月21日病逝於養和醫院，何家同月29日為她在香港設靈，賭王的三房、四房及其子女們，都出席喪禮，場面哀戚隆重，然對於賭王的4兒子何猷君來說，新對象和跨年開趴大大壓過失去親人的哀傷，前天晚上被拍到帶著女偶像袁紫僑跑夜店，共度交往後第一個跨年夜。

據《蘋果日報》報導，何猷君新歡是香港女團「少女標本」成員，跨年夜當晚，賭王兒子先帶新歡到澳門和家人倒數，之後跟哥哥何猷亨一起返回香港，1/1凌晨1點，一行人到了dragon-i夜店，只見袁紫僑外衣一脫，上身白色大U領貼身背心底下，bra top若隱若現，搭配超合身窄裙，超級性感，何猷君果然拋下哥哥，全程跟女友黏緊緊，就算跟朋友喝酒，仍緊牽袁紫僑。

小倆口在夜店玩超high，賭王兒子一下讓女友坐著，自己在她面情跳舞，一下跟她嗅聞衣衫，互相逗著玩，一行人到凌晨3點離開，何猷君表示，每年都是跟外婆、媽媽、兄弟姊妹一起倒數，之後才自由行動，聞衣服是因為把提神飲料打翻在身上，袁紫僑昨天中午則和夥伴一起出席活動，跟男粉絲玩遊戲時有點彆扭，表示有交往對象再玩這個有點尷尬，但被問到跟男友泡夜店，她則先稱開心，後則害羞說去問其他人。

(中時電子報)